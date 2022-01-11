Önceki gün bir programın canlı yayınında, “Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı.” açıklamasında bulunan ünlü türkücü Alişan, yaptığı açıklamadan sonra gelen tepkilere yanıt verdi.

Yaptığı açıklamadan dolayı sosyal medyada tepki gören ünlü türkücü, Twitter hesabında paylaştığı, “Benim hayat felsefem, benim kriterlerim, benim hayat görüşüm, benim hayatım… İşinize gelince demokrasi var, işinize gelmeyince yobaz, geri kafalı, kıro! Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil, ben de herkes gibi düşünmek, yaşamak zorunda değilim…” sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.