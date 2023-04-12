Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz gün Etiler’deki bir AVM’de objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan, “Her şey güzel gidiyor. Ceylan’ı okuldan aldım yemek yiyeceğiz sonra da alışveriş yapacağız. Yapabileceğim çok bir şey yok, şarkı yapıyorum, konser veriyorum, hayatımda aradığım başka bir heyecan yok. Huzur ve sağlık önceliğim” şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının “Eskiden Ramazan ayı sanatçılar için estetik ayı denilirdi. Hatırlar mısınız?” sorusu üzerine ünlü isim, “Evet hatırlıyorum ama artık yaptırıyorlar mı bilmiyorum! Estetik pahalı oldu. İnsanlar iğne ve dolguyu tercih ediyorlar. Kim nasıl iyi hissediyorsa kendini o şekilde hareket edebilir” yanıtını verdi.

Geçtiğimiz haftalarda eşi Buse Varol’a yönelik yapılan bir eleştirinin annesi Suzan Tektaş tarafından beğenilmesi hakkında yapılan haberlerin hatırlatılması üzerine ise 46 yaşındaki şarkıcı, “Annem sosyal medyayı sadece bakmak için kullanır. Yanlışlıkla olmuştur. Beğeni yada yorum kısmı ile ilgilenmez. Selçuk vefat ettikten sonra zaten Annem evden çıkmıyor. Mezarlıktan eve evden mezarlığa gidiyor. Başka yaptığı bir şey yok kadının. Huzurlu ve mutluyuz. Hiçbir sorun yok” açıklamasını yaptı.

Alişan, gazetecilerin “3.çocuk düşünüyor musunuz?” demesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Çok zor. Burak kura ile bir okul kazandı ve biz de sevindik ama sonra kumbaraları açtık. Eğitim için yurtdışına gönderme niyetim de yok. Türkiye eğitim konusunda bence en iyi ülke. Futbola çok merakı var ve futbolcu olacağım diyor. Arda Güler hayranı ve tanışmak istiyor onunla. Evde yatana kadar formayı üstünden çıkarmıyor. Altyapıya yazılmak isterse şu yönetim varken göndermem. Çocuk 4 yaşında daha derbi galibiyeti görmedi. Psikolojisi bozuldu. Yenildiğimiz maçlardan sonra ağlıyor. Neredeyse ‘Beni neden Fenerbahçeli yaptın!’ durumuna geldi.”

Yakın arkadaşı Çağla Şıkel’in yeni sevgilisi Nail Gönenli ile olan birlikteliği sorulan sanatçı, “Çok mutluyum onun adına. Geçen konuştuk birlikte yemeğe çıkacağız. Henüz tanışma fırsatım olmadı. Çağla hertürlü mutluluğu hak ediyor” dedi. Ünlü şarkıcı, “Çağla Şikel’e evlilik tavsiyelerinde bulundunuz mu?” sorusuna ise “Ona tek tavsiyem az spor yapsın, benden daha çok kası var!” diyerek herkesi güldürdü.