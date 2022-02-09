Ünlü Şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol’un boşanma için mahkemeye dilekçe verdikleri ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Alişan, “Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış… Yok o haklıymış, yok bu haklıymış…” diye tepki gösterdi.

Alişan, söylentilerin ardından konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Ünlü şarkıcı, “Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış… Yok o haklıymış, yok bu haklıymış… Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın! Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin! Yorum yapmayın, bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız” dedi.