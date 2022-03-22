Bir süredir evliliğinde soğuk rüzgarlar esen Alişan, önceki gün Akmerkez‘de objektiflere takıldı. Oğlu Burak‘ı oyun merkezine bırakan şarkıcı, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eşi Buse Varol ile kötü günlerin geride kaldığını söyleyen ünlü şarkıcı, “Her şey normale döndü artık” dedi. Muhabirlerin “Anneniz ile eşinizin arası düzeldi mi?” sorusuna karşılık “Bir şeyler yazıp çiziyorlar! Ne diyeyim yani” cevabını verdi. “Küslükler bitti mi?” sorusu üzerine sinirlenen Alişan, “Aile meselesi, boş verin. Kimse de konuşmasın, kimsenin haddine değil. Annesi, babası, yok osu, yok busu. Bu konular beni sıktı, yeter artık” diyerek sitem etti.