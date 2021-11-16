Alişan ile barışmasının ardından Ece Erken’den ilk açıklama

Demet Akalın ile barışmasından sonra uzun bir süre Alişan ile küs kalan Ece Erken, 2 yılın ardından geçtiğimiz aylarda eski dostuyla barışmıştı. Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni’nde objektiflere yakalanan Erken, ünlü şarkıcı Alişan ile barışması hakkında ilk kez konuştu.

Demet Akalın ile ilgili çarpıcı söylemlerde bulunan Erken, “Şu an ben aptal aptal şeylerden mutlu oluyorum. Her şey boş yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Biz Alişan ile kardeş gibiydik. Benim sevmediğim, bana kötülük eden birisiyle ağlayarak barıştı. Ona da hak veriyorum. Herkes barışsın. Önemli olan sağlık gerisi boş” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz temmuz ayında Alişan ile barışmak için ilk adımı atan Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Eymen’im yeterince sensiz büyüdü. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek. Seni çok seviyorum, güçlü olman lazım ve olacaksın” demişti.