Alişan: Eşim Buse benim en büyük destekçim

Geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne alan Alişan, Oryantal Didem ve Ceylan, kendilerini dinlemeye gelen konuklara keyifli bir gece yaşattılar. Şarkı söylemeye çıkmadan önce muhabirlerle bir araya gelen Alişan, kısa zaman önce kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ın yokluğunu derinlerde hissetmeye devam ettiğini ve sahnedeki ilk yarım saatinde gözlerinin hep onu aradığını söyledi.

“Eşim Buse benim en büyük destekçim”

Ünlü şarkıcı Alişan muhabirlerle olan konuşmasında, “İlk yarım saat genellikle biraz donuk ve tutuk oluyorum. Böyle bir duruma alışmak gerçekten zor. En yakını kaybedip tekrar şarkı söylemek. Benim için çok zor bir karardı. Asla yapamam diye düşünüyordum. Eşim Buse benim en büyük destekçim. O benim en büyük şansım. O Olmasaydı ne yapardım, başarabilir miydim bilemiyorum” dedi