Şarkıcı Mithat Can Özer ile birlikteliğini noktaladıktan sonra işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlayan Alina Boz, evlilik iddiaları ile gündemde.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Alina Boz ile Umut Evirgen çiftinin ilişkisi evliliğe doğru adım adım ilerliyor. Evirgen, çok iyi anlaştığı ve çok aşık olduğu sevgilisiyle evlilik planı yapmaya başladı. Ünlü çiftin kasım ayında evlenebileceği bile dedikodular arasında.

Öte yandan güzel oyuncuya çok sayıda dizi teklifi gitti. Bu yapımlardan biri de ‘Tutsak’ dizisiydi. Ancak Alina Boz’un henüz “evet” dediği bir dizi projesi yok. Umut Evirgen’le tatil planları yapan Boz, şu günlerde aşk hayatında yakaladığı mutluluğun keyfini çıkarıyor.