Geçtiğimiz aylarda Alina Boz ve Mithat Can Özer’in ayrıldığı iddia edilmişti. Bu iddianın asıl olduğu ve aşıkların Zekeriyaköy’den ev kiraladıkları ortaya çıktı.

Paramparça dizisindeki iyi performansı sonrası Alina Boz birçok yapımda başrol oynadı. Boz, son dönemin parlayan isimlerinden oldu.

Sanatçı Sezen Aksu’nun müzisyen oğlu Mithatcan Özer ile tam 3 yıldır sevgili olan Alina Boz’un, yakın zamanda sevgilisinden ayrıldığı iddia edilmişti.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, ayrıldıkları söylenen Alina Boz ve Mithat Can Özer, ayrılmadığı gibi aynı eve taşınma kararı aldı. Çift, gözlerden uzak olmak ve birlikte yaşamak için Zekeriyaköy’den aylığı 45 bin liraya villa kiraladı.

“İleriye dönük adım atarak”

3 yıldır birlikte olan Alina Boz ve Mithat Can Özer’in geçen ay ayrıldıkları iddia edilmişti. Ama kaynaklarım çiftin ayrılmadığını, tam tersine ilişkilerinde ileriye dönük adım atarak aynı eve taşındığını söyledi. Güzel oyuncu, Sezen Aksu’nun oğlu olan müzisyenle ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Bu nedenle şehirden uzakta, Zekeriyaköy’de müstakil bir villa kiralayan çift, aylık 45 bin lirayı gözden çıkarmış.