Ünlü oyuncu Alina Boz ile Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer evlilik planları yapmaya başladıkları öne sürüldü.

24 yaşındaki ünlü oyuncu Alina Boz, Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile evlilik kararı aldı.

Özer ise bir yandan Portekiz yurttaşı olmaya hazırlanıyor. Takvim’in haberine göre; Alina Boz ile Mithat Can Özer, yaklaşık dört yıldır arkadaşlıklarını sürdürüyorlar.

Özer, Portekiz’den 800 bin Euro’ya ev satın almıştı. Mithat Can Özer’in, bu yatırımı sayesinde ‘Golden Visa’ başvurusunda bulunduğu da öne sürüldü.