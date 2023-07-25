Güzel oyuncu Alina Boz ile Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer, 4 yıldır sürdürdükleri birliktelikleri geçtiğimiz günlerde noktaladı. Alina Boz ayrılık acısını 15 günde unutup Umut Evirgen’le aşkını ilan etti.

Nikah masasına oturacakları konuşulan gözde çift, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine nokta koydu. Alina Boz, daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen’e gönlünü kaptırdı. Evirgen, Alino Boz’u sırtına aldığı bir kareyle sosyal medya hesabından birlikteliklerini ilan etti.