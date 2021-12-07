Geçtiğimiz yıl okulda çekilmiş bir çocukluk fotoğrafını paylaşan Alina Boz, yeniden o sıralara dönüp aynı pozu bir daha verdi. Şimdilerde başrolünde yer aldığı ‘Bandırma Füze Kulübü’ isimli sinema filmiyle izleyici karşısına çıkmayı bekleyen Boz, paylaştığı son fotoğraf ile hayranlarının beğenisini topladı.

Usta sanatçı Sezen Aksu’nun kendisi gibi şarkıcı oğlu Mithat Can Özer ile olan ilişkisini mutlu bir şekilde sürdüren başarılı oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. İlkokul döneminde sınıfta çekilen fotoğrafını Instagram’da yayınlayan Alina Boz, çekimleri devam eden filmin setinde de aynı pozu verdi.





Çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan başarılı oyuncunun gönderisine 600 binden fazla beğeni gelirken takipçileri, “Bakışları hiç değişmemiş”, “Gelmiş geçmiş en iyi öncesi ve sonrası”, “Çok güzelsin” şeklinde yorumlar yazdı.