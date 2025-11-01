Göksan Göktaş

Memleketin en karizmatik en üretken çizeri ikisi de. Abi kardeş Üstün Bradırs’tan bahsediyoruz. Bülent Türkiye’nin en ünlü kedisi Kötü Kedi Şerafettin’in çizeri, Cengiz Kunteper Canavarı, Üzeyir gibi şahane tiplerin usta çizeri. Yıllardır çeşitli dergilerde bilek oynattıkları, çocukluk gençlik anılarının naif dünyasını anlattıkları “Üstün Bıradırs” nihayet kitap oldu. Memotembelçizer’in eşiyle birlikte kurduğu Süpersonik Yayınları’ndan yayınlandı bu şahane kitap. Bu arada abi kardeşin 2 Kasım Pazar günü, Kadıköy’ün huzur veren çizgi roman mağazası Büyülü Dükkan’da imza günü var. Aynı gün Bülent’in de doğum günü. Hem abi kardeşi görmek hem Üstün Bradırs kitabına imza almak hem de Bülent’in doğum gününü kutlamak için herkesi Büyülü Dükkan’a bekliyorlar… Üstün Bradırs ile yeni kitap vesilesiyle bir araya geldik ve şahane ötesi, derin mi derin bir muhabbet çevirdik.

Abi kardeş karikatür alemine nasıl bulaştınız?

Aslında biz karikatüre değil de karikatür bize bulaştı gibi. 80’lerin ortası ve sonlarına doğru bir karikatür pandemisi patlamıştı çok satan Gırgır dergisi sayesinde. Neredeyse eli kalem tutan herkes karikatür çizmeye çalışıyordu, tabii ki bize de bulaştı fakat bizde kalıcı bir hasar oluşturmuş olmalı ki geçmedi. Bu hastalıkla yaşamayı sürdürdük. Öldürmeyen güçlendirdi ve biz karikatürcü kaldık.

Çocuk denecek yaşta ünlü birer çizer oldunuz. Çok küçük yaşlarda para kazanmak nasıl bir duyguydu? Paranızı nasıl değerlendiriyordunuz?

Amatör sayfalarda yayınlanan karikatürlerimize telif ücreti adı altında para ödeniyordu. Bu paralarla sakız, misket, midye, plastik kamyon, futbol topu, dergi, kaset alırdık. Bir kısmını da yeni kalemlere yatırdık. Ama itiraf edelim, kalemden çok sucuklu tosta gitti o paralar. Ama bir yandan da konuya hiç para kazanma olayı olarak yaklaşmadık. Çok eğlendiğimiz bir şeyin üzerine bir de para veriyorlar diye acayip şaşırıp seviniyorduk, hâlâ da öyleyiz bu arada.

O dönemki mizah dergiciliği alemi nasıldı?

O dönem derken 90’ları kastediyorsan LManyak dergisi dönemleri gerçek bir anarşi ortamıydı. Kimse kimseye benzemiyordu. Herkes deliydi ama yaratıcı bir delilikti o. Dergi ofisleri hem okuldu hem lunapark. Çizerlerin kavga edip sonra birlikte bira içtiği bir ekosistemdi. Yani hem sinir krizi hem kahkaha terapisi aynı yerdeydi

Sizde yer eden büyük çizer ustalar kimler oldu, neden?

Oğuz Aral bir okuldu, Hıbır, Pişmiş kelle, Dıgıl ve LManyak kuşağı ise üniversitemizdi. Ama bizi en çok etkileyenler kendi yolunu çizenlerdi. Kural tanımayan, delikanlı çizerler… Çünkü biz “düz çizgi”yi hiçbir zaman sevemedik. Kaotik, enerjik, esnek, şaşırtıcı çizgi şovlarıyla bizi büyüleyen abilerden etkilendik işte.

Samimi söyleyin. Aranızda hiç kıskançlık oldu mu mesleki olarak neden?

Tabii ki oldu. Kardeşiz neticede, kıskanmazsak garip olurdu. Ama genelde “O daha komik çizmiş” diye değil, “Niye o son simidi o yedi?” diye kıskanırdık. Mizah konusunda birbirimizi ittiriyoruz zaten; rekabet değil, gaz verme durumu bizdeki.

Uzun süre doğduğunuz, çocukluğunuzun geçtiği Sarıgöl’le barışık değildiniz. Okuyucular sizi Cihangirli bildi. Sarıgöl’le barışmanız nasıl oldu?

16 yaşımdan 45 yaşıma kadar Cihangir de yaşamamız yeterli değil mi ya Cihangirli olmamıza:) Çocukluğumuzun Sarıgöl’ü şu anki halinden bin kat daha kriminaldi. Ailemizi sevmemize rağmen evden ayrılıp şehir merkezine taşınmamız Sarıgöl’ün yaşanamazlığındandı. Sarıgöl bize hem mizahın hem dramın hammaddesini verdi. Her köşe başında ayrı bir karakter, her apartmanda ayrı bir sit-com vardı. Sokağın diliyle konuşmayı, gerçek insanı gözlemlemeyi orada öğrendik. Sarıgöl olmazsa olmazlarımızdandır:) Bir yandan da sokak mizahı, bedava karakter ve sınırsız malzeme.

Orada büyüyen biri zaten karikatür çizmese bile karikatür gibi yaşar biraz. Sarıgöl bize “hayatın kendisi zaten absürt, sadece çerçeve ekle” öğüdünü verdi. Doğu-Batı sentezi gibi şehir çeperi ve şehir merkezi çatışmasından doğan tezatlar mizahimizi besledi.

Üstün Bradırs bandı nasıl ve hangi fikirle doğdu?

Bazı geceler dergiye iş yetiştirirken birbirimize eskiden başımızdan gecen saçma olayları hatırlatıp anlatırken “lan bunları kaydetsek potcast olur yeaaa” klişesine düştük ama akabinde sesli kaydetmeden kalemi elimize alıp kaydettik. Çizdik. Yani Freudyen de yaklaşmazsak olmayacak: Aslında her şey pasif-agresif bir aile içi krizden doğdu. Biz aile terapisine gitmedik, mizah dergisine gittik.

Üstün Bradırs kitabında okuyucuyu neler bekliyor?

Çocukluğumuzun mahalle kokusu, abartılı gerçekler, absürtlükle harmanlanmış nostalji, biraz gözyaşı, bol kahkaha. Gerçek hikâyeler ama “bizce” anlatılmış. Yani biraz yaşanmış, biraz uydurulmuş ama tamamen içten. Halı tozu, çocukluk deliliği, neşe, melankoli ve kahkaha. Bazı hikâyelerde güleceksiniz, bazı yerlerde “ben de mi böyle oldum” diye düşüneceksiniz. Ama sonunda yine güleceksiniz, çünkü başka çaremiz yok. Bizim kitabımız biraz “acı çekmenin en eğlenceli hali.”

Son dönem neler yapıyorsunuz, nerelere çiziyorsunuz, neler üretiyorsunuz?

Ressamlık yapıyoruz, tual üzerine akrilik boyalarla yeni mecralarda takılıyoruz. Kısa animasyonlar, dijital işler, Üstün Bradırs evreni genişliyor. Çiziyoruz, ama bazen moral bozulunca “çizmemeye” de sanatsal diyoruz.

Bir yandan sosyal medya, bir yandan da ağır ağır ilerleyen resim üretme süreci. Yani tam bir post-modern miskinlik hali. Modern sanat da biraz tembelliktir zaten. Velhasıl bir elimiz çizgide, diğeri kahvede. Dergiler, sosyal medya, tual, hatta sokak duvarı; fark etmez, çiziyoruz.

Abi kardeş ortak ve tek tek gelecek planlarınız neler?

Bizim gelecek planımız: Plan yapmamak. Çünkü her plan absürt bir karikatürle bozuluyor. Biz hayata gülmüyoruz, hayat bizi güldürüyor. Bazen Bali adalarında okyanusa karşı tropikal meyve suyu yudumlamak da istiyoruz bazen de evin önüne kamyon kasasından dökülen kışlık kömürü bahçeye taşımak da. Deli gibi bir şeyiz aslında ya. Ciddiye alınmayı sevmiyoruz. Öptük. Bye!