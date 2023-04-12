BKM yapımı ile 14 Nisan’da sinemalarda izleyicileri ile buluşmaya hazırlanan Ali Sunal ile Doğa Rutkay, başrollerini paylaştıkları, heyecanı bol, aksiyonu yüksek yılın en havalı filmi “Hava Muhalefeti” filmi için stüdyoya girip şarkı kaydetti!

Bu Cuma (14 Nisan’da) sinemalarda yayınlanacak film için, vizyon öncesi sevenlerine sürpriz yapan ikili, stüdyoda kayıt yaparken bir o kadar eğlendi!

Ali Sunal ve Doğa Rutkay; söz ve müziği Reyman Eray’a ait, Asu Maralman’ın unutulmaz yorumuyla 70’li yıllara damgasını vuran, “Sevmedim Hayatı” şarkısını yeniden yorumladı. Stüdyo kayıt görüntülerinin yanı sıra, filmden sahnelerin de yer aldığı video klibin çekimlerinde Ali Sunal ve Doğa Rutkay’ın eğlenceli ve keyif dolu anları kameralara yansıdı.

Ramiz Bayraktar ve Göktuğ Şenkal tarafından aranjesi yapılan “Sevmedim Hayatı” şarkısının video klibinin yönetmenliğini Ramiz Bayraktar, görüntü yönetmenliğini ise Yiğitcan Dağılgan ve Eyüp Öztürk üstlendi.