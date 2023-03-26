Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show’un sunucusu Ali Sunal, kanalla yollarının ayrıldığı iddialarını yanıtladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sunal programın devam ettiğini, kendisinin de kanaldan ayrılmadığını söyledi.

Sunal’ın deprem sonrası normalleşme konulu konuşması sebebiyle kanaldaki görevine son verildiği iddia edilmişti. İddialar sosyal medyada yayılınca gözler açıklama için Ali Sunal’a çevrilmişti. Sunal bu sabah “Efendim iyi pazarlar. Dün Güldür Güldür kanalımız Show TV‘de yayındayken benim ayrıldığım gibi asılsız bir bilgi yayılmış. Bir yere gittiğimiz yok, git diyen de yok. Kanalımızda, bir parçası olmaktan gurur duyduğum programımızla devam ediyoruz. Hepinize sevgiler saygılar” mesajını paylaştı.