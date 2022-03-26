Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal’ın, yıllar önce şarkıcı Fatih Ürek’le beraber, bir dönemin meşhur şarkısı ‘Bekar Gezelim’i söylediği ve dans ettiği görüntüler sosyal medyada viral olmuştu. Bebek’te objektifkere takılan yakın arkadaşlar Doğa Rutkay ve Ali Sunal, merhum sanatçının duygulandıran videosu hakkında konuştu.

Vatan’da yer alan habere göre, Ali Sunal, önceki gün oyuncu arkadaşı Doğa Rutkay’la Bebek’te bir kahvecide görüntülendi. Kalabalık bir grupla kahvaltı yapan ikili, çıkış kapısında basın mesnuplarının sorularını yanıtladı.

“Küçük sürprizlerimiz olacak”

Doğa Rutkay, gazetecilerin “Bugün rengarenksiniz” sözlerine, “Bugün biraz öyleyim” karşılığını verdi. Toplantı yaptıklarını söyleyen oyuncu, “Küçük süprizlerimiz olacak. Şu an için netleşmiş bir şeyler yok ama yaza bir şey olacak gibi onu konuştuk” açıklamasını yaptı.

“Biz de şimdi onu konuştuk”

Usta sanatçı Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal’la dans ederken çekilen videonun yıllar sonra ortaya çıktığı hatırlatılan Rutkay, “Biz de şimdi onu konuştuk, andık. Nurlar içerisinde yatsın. Ben zaten çok yakın tanıdım Kemal ağabeyi. Çocukluğum Kemal abinin evinde geçti. Çok iyi tanıdığım için onu neşesini, o tatlı hallerini, gülümsemesini hâlâ hatırlıyorum. Bende çok özel bir yeri var. İstanbul’a Ankara’dan ilk taşındığımızda Kemal ağabeylerle, Ali’yle tanışmıştım, 1990’ların başıydı. Bu kadar eski bir mazimiz var” ifadelerini kullandı.

Unutamadığı kemal sunal anısı

Rutkay, 3 Temmuz 2000 tarihinde ‘Balalayka’ filminin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kemal Sunal ile unutamadığı bir anısından bahsetti.

Ünlü oyuncu, “Çok anılarım var ama balık çekmişti canım ilk İstanbul’a geldiğimizde, hiç unutmuyorum. Kendisi gidip alıp gelmişti, hazırlamıştı. ‘Güzel balık yedireyim sana kızım’ demişti. Çok hoşgörülü, bonkör, muhteşem bir insandı. Toplumun onu bu kadar seviyor olması hiç şaşırtıcı değil” şeklinde konuştu.

Doğa şaştı kaldı

Öte yandan Doğa Rutkay, çantasının içerisinde masada oturan başka bir arkadaşının çantası olduğunu öğrenince kahkaha attı.

Ali Sunal: Duygulandım

Ali Sunal ise sosyal medyada gündem olan videoyla ilgili, “Ailece böyle yemeklere giderek eğleniyorduk. Güzel ve keyifli oluyordu. Her aile gibi öyle keyifli zamanlar geçiriyorduk. Videoyu görünce o güne gittim, o anları hatırladım. Keyifliydi, tabi biraz duygulandım” yorumunda bulundu.

“Benim olmam zor”

“Babanız Kemal Sunal’ın hayatı film olsa rol almak ister misiniz?” sorusuna Ali Sunal, “O proje nasıl yapılır bilmiyorum ama ben olmam diye düşünüyorum. Benim olmam zor olur, o iş biraz ağır bir iş. Yapabilirlerse ne güzel olur tabii” yanıtını verdi.

“Kemal Sunal’la karşılıklı rol alma şansınız oldu” yorumuna ise ünlü oyuncu, “Babamdan daha çok hayranı olduğum Kemal Sunal ve Metin Akpınar gibi ustalarla çalışıyorsun. O işin ağırlığı ve verdiği tecrübe büyük” dedi.