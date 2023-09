Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, A Milli Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem’in heykelinin yapılacağını açıkladı.

İşte Ali Koç’un açıklamaları: “Bazen görüyorsunuz, bazen göremeyebiliyorsunuz. Fenerbahçe ismi her zaman kullanılmıyor. Boks, yüzme, atletizm her yerlerde rekorlar kırıyoruz. Olimpiyat kotaları tek tek gelmeye başladı. Kuzey Tunçelli kardeşim, hem 800 hem 1500 metrede Türkiye rekorları kırarak kotayı aldı. Söz konusu Fenerbahçe olunca geleneksel medyada sporcularımızın yanında Fenerbahçe sporcusu yazılmıyor. Üzülüyoruz. Tepkimizi de koyduk. Pek çok alanda futbolun tatilde olduğu dönemde de rekorlar, başarılar üst üste geliyor. Hepsiyle ne kadar gurur duysak azdır. Aldığımız karar çerçevesinde; Alex, Lefter ve Can Bartu’yla birlikte Eda Erdem heykelimiz de olacak.”