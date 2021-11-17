Ali Erkazan eski rol arkadaşı Levent Ülgen hakkında sert konuştu!

Geçtiğimiz gün TV8’de yayınlanan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’in ‘2.Sayfa’ adlı programına konuk olan usta oyuncu Ali Erkazan, eski rol arkadaşı Levent Ülgen hakkında çok sert açıklamalar yaptı. Sunucuların, “Bir daha asla çalışmam dediğiniz bir isim var mı?” sorusunu yanıtlayan Erkazan, yıllar önce başrolünde yer aldığı komedi dizisi ‘En Son Babalar Duyar’da damadı rolünü oynayan Levent Ülgen’in nankörlük ettiğini söyledi.

“Beni sattığı için onu affetmeyeceğim”

Eski rol arkadaşı hakkında konuşan 69 yaşındaki Erkazan, “Nankörlüğünden ötürü, beni satmasından dolayı hayatım boyunca affetmeyeceğim Levent Ülgen vardır, bir daha hayat beni onunla hiçbir zaman karşı karşıya getiremez… En Son Babalar Duyar dizisi vardı. Onu diziye aldırdım, parasını da şartlarını da ben konuştum. Çünkü teklifi ben yaptım! Kendisini Ankara Sanat Tiyatrosu’ndan tanırım, aynı düşünceleri paylaşan insanlardık…”dedi.

“Levent Ülgen ile Metin Coşkun, Birol’a hizmet etti”

Konuşmasına devam eden usta oyuncu, Bir tesadüf karşılaşma sonucu proje dahil oldu. En Son Babalar Duyar dizisine bir damat aranıyordu. Levent’i lokantada gördüm, teklifte bulundum. ‘Abi sen tamam diyorsan ben hazırım’ dedi. Hemen yetkilileri aradım, her şeyi ben konuştum. Levent’e nasıl oynaması gerektiğine kadar anlattım. Role nasıl hazırlanması gerektiğini anlattım. Yöneticiler sözleşmemizde yazan maddeleri karşılıyordu ama çalışanlar paralarını almaktan zorlanıyorlardı. Biz devreye girdik, yapımcıyla biraz sıkıntılar yaşadık. Birol Güven kuyumuzu kazmış, Ayşegül ve beni ekarte etmenin yollarına başvurdu. Levent Ülgen ile Metin Coşkun, Birol’a hizmet etti. ‘Ayşegül Abla ile Ali Abi olmadan dizi olur mu?’ demediler. Birol ‘Biz Ali Abi ve Ayşegül Hanım’la anlaşamayabiliriz onlar olmadan devam eder misiniz?’ diye soruyor. Bunlar da yapımcıya ‘Biz devam ederiz’ karşılığını veriyorlar. Birol da hikâyeyi damadın üzerine çevirip bizi ekarte etti. Bunlar da ona hizmet ettiler.”