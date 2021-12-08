Ünlü oyuncu Ali Atay kendisi gibi oyuncu olan Hazal Kaya ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden Fikret Ali adında bir oğulları olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ali Atay’ın Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım, “İkinci çocuk mu geliyor?” sorularını beraberinde getirdi.

Ali Atay Twitter üzerinden “Çok mutluyum lan” paylaşımını yaparken, güzel oyuncu Hazal Kaya’nın ise eşinin bu Tweet’ine karşılık kalp emojisi göndermesi dikkatlerden kaçmadı.

İkilinin bu hamlesi çiftin hayranları tarafından Hazal Kaya’nın hamile olabileceğini akıllara getirdi.