Son olarak dijital platformda yayınlanan bir diziyle seyirciyle buluşan Algı Eke, uzun zamandır televizyon dizilerinde yer almıyordu. Youtube’da Ekşi Sözlük yazarları tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Algı Eke’ye gelen “Oyunculuk yapmıyor olsaydınız şu anda hangi mesleği yapıyor olurdunuz? Sizi artık daha farklı rollerde görmek istiyoruz” sorusu üzerine güzel oyuncu, “Bir süredir kendi kararımla dizi yapmıyorum. Artık farklı şeyler yapmak istediğim için. Maalesef gelen şeyler birbirine benziyor. Daha çok sinema ve tiyatro ağırlıklı gidiyorum. Tabii ki param biterse dizi yapacağım.” şeklinde samimi bir itirafta bulundu.