Aleyna Tilki Take It Or Leave It şarkısı ve klibiyle hem izlenme rekoru kırıyor hem de eleştirilerin hedefinde yer alıyor. Aleyna Tilki’yi son olarak Cüneyt Özdemir eleştirdi. Özdemir “Aleyna Tilki’nin son klibini izleyince Türkiye’de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm. İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir!” deyince Aleyna Tilki de sert bir yanıt vererek gündeme geldi.

Aleyna’nın hedefte olmasına annesi Havva Öztel de dayanamadı. Ve tepkilere çok sert yanıt verdi.