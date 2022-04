Amerika ve İngiltere gibi en büyük listeler dahil, tüm dünyada pek çok ülkenin New Music Friday listelerine giren ve ilk gününden milyonlarca müzik dinleyicisine ulaşan “Take It Or Leave It“, Aleyna Tilki ‘nin yaklaşık 2 senedir, hem kendisini hem de müziğini geliştirmek için İngiltere ve Amerika arasında dünya çapındaki önemli müzisyenlerle çalışarak mekik dokuduğu dönemin ilk meyvelerinden biri.

Take It Or Leave It‘in ses getirecek video klibi, Aleyna Tilki’nin genel yönetmenliği ve Onur Sarsıcı’nın yönetmenliği ile 2 günde çekildi. Bir ev partisinin samimi enerjisinin yansıdığı klipte Aleyna’nın gerçek evindeki odası ve garajı kullanıldı. Videoda Aleyna Tilki ‘nin Yetenek Sizsiniz’de sahne aldığı rock grubu, yakın arkadaşları ve sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıya yanıt veren hayranları da yer aldı. İlk gününden milyonlarca müzik dinleyicisine ulaşan şarkısı “Take It Or Leave It“in klibi bugün yayınlandı.