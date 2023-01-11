Hem yaptığı açıklamalarla hem de şarkılarıyla gündemden düşmeyen genç popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söylemeyeceğini paylaşmıştı.

Ses sanatçısı Onur Akay bugünkü köşe yazısında, genç şarkıcı Aleyna Tilki‘nin hastalığı hakkında bilgi aldığını söyledi. Akay, geçtiğimiz haftalarda Bülent Ersoy‘un konserinde Aleyna Tilki‘nin sesinde nodüller olduğunu ve sesinde kaymaların olduğunu dile getirdi. Yazar, ses teli felci olan Aleyna Tilki‘nin 6 ayda hastalığı geçmezse tiroplasti ameliyatı olacağını açıkladı.

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