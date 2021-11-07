Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel verdiği pozlarla sosyal medyanın gündeminde

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren bir isim haline geldi. Yurt işletmeciliği yapan Öztel, yaptığı paylaşımlarla en az kızı kadar dikkat çekmeyi başarıyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Öztel, en son siyah büstiyeri ile çektiği pozları Instagram hesabından paylaşarak tarzını ve güzelliği yeniden ortaya koydu.







Havva Öztel, bu paylaşımının yanı sıra kendisine bir takipçisinden gelen “Ömür törpüsü” şeklindeki mesajı Instagram hesabındaki hikaye kısmında “Çok güldüm. Ömür törpüsü dedi bana ya. Ama neden?” notuyla paylaştı.