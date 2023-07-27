Tatil sonrası sonrası İstanbul’a dönen Aleyna Tilki, yeni albüm çalışmalarına başladı.Etiler’de aracının içinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, “Farklı farklı bölgelerde ve alanlarda çalışıyorum.

Etiler’de aracının içinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, “Farklı farklı bölgelerde ve alanlarda çalışıyorum. Albüm bitirmek için İstanbul dışında da olabiliyorum. Pop ve rock karışımı bir albüm geliyor. Bir tane de rap albüm yapmıştım, onu da çıkarmama kararı aldım.

Uzun zamandır konser yapmadığını dile getiren Tilki, “Albümden sonra sık sık konsere çıkacağım döneme gireceğim. Bambaşka bir noktaya götürdüm müziğimi” açıklamasını yaptı.

Daha önce verdiği röportajlarda kariyer planlamasına dair “Dünya yıldızı olacağım ve o yolda ilerliyorum” şeklinde iddialı bir çıkış yapan şarkıcı, “Zaman kavramına göre hareket etmiyorum. Ben zamana inanan birisi değilim. Benim için yaptığım müzik ve ortaya çıkan şeyler çok daha kıymetli gelmeye başladı.