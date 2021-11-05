Aleyna Tilki’den sert çıkış: Sonunda birini döveceğim!

Sonunda birini döveceğim diye çıkışan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında, “Bu gizli sübyancılar, bir taciz olayı duyduğunda nasıl da duyarlı kesiliyorlar. Ben sonunda birini döveceğim. Sonra terbiyesiz ben olacağım” sözlerini paylaştı.

Bu gizli sübyancılar nasıl da bi taciz olayı duyduğunda duyarcı kesiliyor yaaaaa. Ben birini dövücem en sonunda, terbiyesiz ben olucam sonra. Adaletini s🥲 — Aleyna Tilki (@aleynatilki) November 3, 2021

Bu paylaşımının hemen ardından ünlü olduğu için küfür edemediğini söyleyerek takipçilerinden arada onun yerine küfretmelerini istedi.