Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Emirgan’da objektiflere yansıdı. Muhabirlerin röportaj isteklerini geri çevirmeyen Tilki, “Telefonumu unuttum, onu almaya gelmiştim. Keyifli gidiyor ama son zamanlarda iptal edilen konserlerimle ilgili konuşmak istemiyorum, zaten bununla ilgili üzüntümü belirtmiştim. Benim 50 kişilik bir ekibim var. Konserlerimin iptal olması sadece benim değil, onların da hayatını çok olumsuz etkiliyor ve bu durumdan dolayı çok üzülüyorum. Bu konuda çok hassas hissediyorum kendimi ve gerçekten çok duygulanıyorum” ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki genç popçu, geçtiğimiz hafta Kadıköy’de vereceği konseri için “Sözleşmem ihlal edildi” diyerek sahne almamış ve bunun nedeninin rapçi Murda ile aralarında geçen “Sahneye en son ben çıkarım” tartışması olduğu öne sürülmüştü. Bu iddiaların hatırlatılması üzerine Aleyna Tilki, “Bir sıra kavgası olmadı. Sözleşmemi ihlal ettiler, ondan dolayı çıkmama kararı aldım. Bu durumun Murda ile ilgisi yok” sözleriyle, ikili arasında çıkan iddialara son noktayı koymuş oldu.

Magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren şarkıcı, aralarında aşk yaşandığı iddia edilen rapçi Uzi ile ilgili sorulara “Doğum gününü kutladım, çok gerçek ve iyi bir insan. Belki bir gün iş yaparız, geçmişte aşk yaşamadık. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar” şeklinde cevap verdi.

İçinde bulunduğu aracın şoför koltuğunda oturan kişiden “Çocukluk arkadaşım” diyerek bahseden Tilki, basın mensuplarına teşekkür ederek oradan uzaklaştı.