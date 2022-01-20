Aleyna Tilki, takıntılı bir kişinin yaşadığı siteye gelerek dikenli telleri geçip, şarkıcının kapısına dayanması sonrası evini değiştirdi.

Geçtiğimiz haftalarda konseri sırasında takıntılı bir kişinin yaşadığı siteye gitmesi Aleyna Tilki ve ailesini çok korkutmuştu. Polise bildirilen olay sonrası Tilki yaşadığı evi değiştirdiğini duyurdu.

Aleyna Tilki Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra! Zaten serbest kalınıyor. Ben bizzat uğraşırım!” ifadelerini kullandı.