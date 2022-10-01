Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeni şarkısının sızdırıldığını öne süren Tilki, “Yaklaşık iki hafta sonra ‘Tanırım İntiharı’ adlı şarkımı çıkartıyorum. Serdar Ortaç albümüne kaydettiğim ve çok daha sonra çıkacak olan bir demo sızdırıldı. Şimdi çıkartacağım şarkının önüne geçmek için bir tuzak bu. Ekibimde düşmanlarım var. Benim haberim var, sizin de olsun” sözlerini kullandı.

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