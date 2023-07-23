Aylardır beklenen ‘Barbie’ vizyona girdi ve dünya çapı gişe hasılatında ‘Oppenheimer’ı ikiye katladı. Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği “Barbie” filmi tüm dünyada konuşuluyor. Film, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebeğin, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulup gerçek hayatta yaşadığı maceraları anlatacak.

Filmin baştan aşağı pembe hali sosyal medyada da çeşitli trendleri beraberinde getirdi. Trende uyanlar arasından Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel de vardı. Kızı kadar adından söz ettiren anne Havva Öztel pembe mini tarzıyla pozlarını paylaştı. Annesinin ardından Aleyna Tilki’den de iddialı pozlar geldi. Pozları görenler “En iyi Barbie anne”, “Anasına bak kızını al”, “Kızı tamam da anneye yakışmıyor bu hareketler” yorumlarında bulundu.