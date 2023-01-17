22 yaşındaki Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre sahnelere ara vereceğini belirtmişti. Bu süreçte evinden paylaşımlar yapan genç şarkıcı, paylaşımlarıyla gündemde olmaya devam ediyor.

Önceki akşam kısa filminde de oynadığı ressam Ali Elmacı‘nın sergisine katılan Tilki, basın mensuplarına açıklamalar da bulundu. Aleyna Tilki, insanların kendisine sürekli çocuk popçu, oyuncak bebek gibi etiketler yapıştırdığından ancak kendisinin bir kısa film çekip tüm etiketlerinden kurtulduğundan bahsetti.

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