Genç popçu Aleyna Tilki, sanatçı Ali Elmacı’nın 14 Ocak tarihinde Dolapdere’de yer alan Pilevneli Galeri’de açılacak ‘Dudaklarımı Öp Kalbimi Hançerle’ adlı sergisi için poz verdi.

Rengarenk kartpostallarla kaplanmış bir elbise giyerek başına taç takan Tilki, ‘Beni Kendinden Fazla Sev’ isimli kısa filmde de rol aldı.

Kartpostallarla kaplı bir elbise giyip taç takan Aleyna Tilki Beni Kendinden Fazla Sev adlı kısa filmde de oynadı. Sergi, 18 Ocak Çarşamba gününe kadar sanatseverlere kapısını açık tutacak.