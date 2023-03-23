Son zamanlarda şarkılarından çok yaptığı ilginç açıklamalarla gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam bir davete katıldı. Yeni çıkan şarkısı ‘Başıma Belasın’ hakkında konuşan Tilki, “Dinlerken üzülmüştüm. Yalnız kalmayayım hep beraber üzülelim istedim. Amacım duygularımı paylaşmak.”

“Yeri gelir dengesizliklerimi, mutluluğumu paylaşırım. Benim büyümeye vaktim olmadı. Hep çalıştım. Büyümeyi öğreniyorum” dedi.

Aleyna Tilki, aylar önce ‘Ben keko seviyorum’ açıklamasını yapmıştı. Bu açıklama hatırlatılınca “Hayatıma girecek kişi maço olabilir. Alışıldık bir keko istemiyorum. Benim kekoluk kriterim farklı. Alanıma saygı duyan keko seviyorum” dedi.