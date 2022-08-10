Posta gazetesinde yer alan habere göre; Aleyna Tilki, son dönemde reklam verenlerin gözde yüzlerinden bir tanesi. Ünlü şarkıcı, sadece ocaktan bu yana üç ayrı reklam filmi için kamera karşısına geçti. İlk reklamdan 2.5 milyon TL, ikincisinden ve son oynadığından 4’er milyon TL kazandı. Yeni anlaşmalar da kapıda olduğu söyleniyor.

Toprağa yatırım yapmaya karar verdi

Konserlerinden kazandıklarını yine müziğe harcayan 22 yaşındaki popçu, reklam gelirlerini ise toprağa yatırma kararı aldı. Daha önce “Çantaları ve giyinmeleri seviyorum. Yatırımlarımı kıyafetlerim, kliplerime ve styling’ime yapıyorum” açıklamasını yapan Aleyna, annesi Havva Öztel’in de tavsiyesiyle Riva, Ömerli ve Silivri’de arazi bakmaya başladı. Tanıdık emlakçılarla görüşülmeye başlandı.

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