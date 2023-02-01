Genç yıldız Aleyna Tilki sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı pozlarıyla sıkça gündeme geliyor. Tilki, geçtiğimiz haftalarda ses tellerinde oluşan bir rahatsızlık yüzünden sahnelere ara vereceğini söylemişti.

Geçtiğimiz akşam Bebek’te görüntülenen Aleyna Tilki, arkadaşlarıyla beraber suşi yedi. Pijamalarıyla objektiflere takılan başarılı şarkıcı, “Sabah kalktığımda pijamalarımı çıkartmak istemedim. Bütün gün bunlarla dolaşacağım dedim ve akşam oldu. Çok rahatım.” diye konuştu.

Ses tellerinden sağlık problemi yaşayan Tilki, “Ses tellerim iyileşti fakat ödem olduğu için bir süre daha şarkı söylememem gerekiyor ama 1 aya kadar sahnelere dönmüş olurum” ifadelerini kullandı.

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