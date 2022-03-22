Aleyna Tilki, Twitter’dan yaptığı paylaşımla yeni bir tartışma yarattı. Genç popçu, “Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, ‘Kızı oğluma verir misiniz?’ falan filan ya, iğrenç! İnsan gibi, ‘Evleneceğiz, rızanız var mı?’ de, olsun bitsin” ifadelerini kullandığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşıma kimi kullanıcılar destek verirken kimileri Aleyna Tilki’yi eleştirdi.

İlişkiler hakkında yaptığı açıklamalara bir yenisini ekleyen genç şarkıcı, “Zaman kavramı bile toplumları yönetmek için ortaya atılmış bir yalan. Günümüz ilişki kalıpları bile insanlığı yönetmek ve düşünce özgürlüğünden alıkoymak için yaratılmış, gerçekten gerçekleşmesi imkansız olan yalanlardır. ‘Bağlar’ demiyorum, ‘İlişki kalıpları’ diyorum ve de bence günümüz ilişki kalıpları gerçekçi bağlar kurmamıza tamamen engel oluyor” ifadelerini kullandı.