Aleyna Tilki müziği ve pozlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram’da 2,9 milyon kullanıcı tarafından takip edilen Aleyna Tilki, Take It of Leave It şarkısı için çektiği cesur klibiyle gündeme oturmuştu. Tilki şimdi de iç çamaşırlı pozunu paylaştı.

Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Geçtiğimiz günlerde, 23 Nisan’ı iç çamaşırlı pozuyla kutlayan Aleyna Tilki sosyal medyada gündem olmuştu.

Cesur pozlarına devam eden isim iç çamaşırıyla yeniden kamera karşısına geçti.

O pozu çok sayıda beğeni alırken bazı kullanıcılar, “Bebek misin?”, “Giyin artık” gibi yorumlar yaptı.

Yaklaşık 56 bin kişinin beğendiği o poza, “Ülkenin gururu”, “Bu sefer kesin bayıldım”, “Annesi babası nasıl izin veriyor bunlara?” gibi yorumlar yapıldı.