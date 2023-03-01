Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün İstanbul’daki bir AVM’de objektiflere yansıdı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgesine giderek çocuklarla vakit geçiren Tilki, “Artık bir ayağım Hatay’da. Sık sık gidip geliyorum oraya, orada ki çocuklarla aramda çok güzel ve özel bir bağ oldu. Bu çok zor zamanlarında onların yanında olmak ve onlarla güzel vakit geçirmek tüm çocuklar için iyi oluyor” dedi. 22 yaşındaki şarkıcı, meslektaşı Sefo ile deprem bölgesine gidip, moral vermişti.

Öte yandan tüm bu yoğun tempo arasında klip çekimini de tamamladığını duyuran Aleyna Tilki, 17 Mart’ta yeni klibiyle sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.