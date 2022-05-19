Bugüne kadar Equal Türkiye elçisi olan 13 Türk kadın sanatçı, Equal Türkiye kapağında ve Equal Global çalma listesinde yer almakla birlikte, New York’ta Times Meydanı’nda boy gösterdi.

Programın birinci yılında ise Türkiye için bir ilk yaşandı. İlk defa Aleyna Tilki, Equal müzik programının global elçisi seçildi. Ünlü şarkıcı, programın hem Türkiye hem de global elçisi olarak Times Meydanı’nda iki kez boy gösterdi. Aleyna Tilki, mutluluğunu takipçileriye “Times Meydanı’nda olmak çok eğlenceli” sözleriyle paylaştı.

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