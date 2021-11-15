Aleyna Tilki Dubai’den çöl pozlarını paylaştı

Bir süredir yurt dışında yaşayan Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay Amerikalı Dj Dillon Francis ile birlikte hazırladığı ‘Real Love’ isimli şarkısını yayınlamıştı. Yeni şarkısıyla YouTube’un yanı sıra birçok müzik platformunda da milyonlarca dinleyiciye ulaşan genç şarkıcı, bugünlerde annesiyle Dubai‘de tatil yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki‘nin annesi Havva Öztel, Dubai plajındaki pozlarıyla sosyal medyada çok konuşulmuştu. Genç şarkıcı, annesinin paylaştığı bikinili pozlarından sonra verdiği çöl pozlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Dubai’de çöl gezisi sırasında kumların üzerinde verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Aleyna Tilki’nin fotoğraflarına, hayranlarından beğeni yağdı.