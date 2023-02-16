Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından ünlü isimler depremzedelerin ihtiyaçları karşılamak için seferber oldular. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de afet bölgesindeki çocukların oyuncak ihtiyaçlarını karışlamak için harekete geçti.

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, “Tüm deprem bölgelerinde depolarımız mevcut. Oyuncak ve oyun alanında desteklerinizi direkt bana ya da Ahbap Derneği’ne ulaştırabilirsiniz. Şimdiden yardım edebilen herkese teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Afet bölgesindeki çocukların, oyuncaklarla bağ kurmasını gerektiğini düşünen Aleyna Tilki, en kısa zamanda yapılan yardımları deprem bölgesine göndereceğini duyurdu.

İlginizi çekebilir: