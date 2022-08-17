Geçtiğimiz gün arkadaşları Hande Sarıoğlu, Ezgi Avcı ve Aleyna Yalçın ile birlikte keyifli vakit geçiren Aleyna Kalaycıoğlu, eğlendikleri geceye ait pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Kalaycıoğlu’nun, siyah pantolonunu yeşil büstiyeri ile tamamladığı iddialı kombini takipçileri tarafından çok beğenildi.

Güzel ismin gönderisi beğeni yağmuruna tutulurken yorumlar arasında en dikkat çeken aralarında aşk yaşandığı iddia edilen Milli futbolcu Cengiz Ünder’in yumurtadan çıkan civciv emojisi oldu. Bu yorumu gören bazı sosyal medya kullanıcıları ise Ünder’in yorumunun altına “Aferin Cengo”, “Çok tatlısınız”, “Artık birlikte fotoğraf gelsin” gibi yorumlar yazdı.