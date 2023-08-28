Survivor 2021 gönüllüler takımında dikkat çeken performansıyla adını duyuran ve yarışmadan sonra şarkıcılığa yönelen Aleyna Kalaycıoğlu, Türkiye’den taşınma kararı aldığını açıkladı. Kalaycıoğlu, olası bir İstanbul depreminden endişe duyduğu için Berlin’e taşınacağını ifade etti.

Kalaycıoğlu, geçtiğimiz akşam Karaköy’de basın mensuplarıyla karşılaştı ve sohbet etti. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından İstanbul’daki potansiyel bir depremin psikolojisini olumsuz etkilediğini dile getiren Kalaycıoğlu, “Ülkemi çok seviyorum. Burada evim var ve burada yaşamak istiyorum ancak yer bilimcilerin uyarıları beni endişelendiriyor. Bu nedenle bir süre Berlin’de yaşamayı tercih edeceğim. Müzik kariyerime orada da devam edeceğim ve sık sık Türkiye’ye döneceğim” dedi.