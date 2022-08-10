Survivor 2021 yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, milli futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşamaya başladı.

Aşk tatili

Cengiz Ünder, geçtiğimiz yıl Roma’dan Olimpik Marsilya kulübüne transfer olmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu’nun da Marsilya’nın doğusunda yer alan Cassis bölgesinde olduğu öğrenildi. İkilinin beraber tatil yaptığı ve yeni bir aşka yelken açtıkları ortaya çıktı. Kalaycıoğlu ve Ünder, haklarında çıkan haberler sonrasında sessizliğini korudu.

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