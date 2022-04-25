Robert Eggers’in epik türde Viking filmi‘ Kuzeyli’ (The Northman), geçtiğimiz hafta Türkiye’de ve dünyada aynı anda vizyona girdi. Filmin başrolünde İsveçli aktör Alexander Skarsgård yer alıyor. Dünyaca ünlü oyuncu, canlandırdığı karakterin sahip olması gereken gösterişli vücuda kavuşmak için kişisel antrenör Magnus Lygdback’ten destek aldı. Alexander Skarsgård, vücuduna 10 kilo kas kütlesi ekleyerek Viking savaşçı prensi Amleth’e dönüştü.

“Ona bir kez bakıp korkabilirsiniz”

Variety dergisine konuşan ünlü kişisel antrenör Magnus Lygdback, “Bu karakterin manevi hayvanları bir ayı ve kurttu. Alex’in yapısı ve hareketleri açısından tam olarak bunu somutlaştırmaya çalıştık. Ona bir kez bakıp korkabilirsiniz. Bu, Alex’in dönüşümüyle elde etmeye çalıştığımız şeydi” dedi. Aynı zamanda Lygdback, “Bir oyuncunun ‘Günde birkaç saat antrenman yaptım’ dediği röportajları her zaman görürsünüz. Bu her zaman doğru değildir” dedi ve ekledi, “Diyelim ki günde dört saat hareket ediyor olabilir, ama asıl spor salonu seansı ne kadar? Müşterilerimi asla bir saatten fazla çalıştırmam, çünkü spor salonunda ilk saatte olmayan şey, ikinci saatte olmaz. İlk saatten sonra yaptığın tek şey vücudunu parçalamaya başlamaktır. Yani haftada altı gün, günde bir saat yeterli. Film çekerken de haftada beş gün” dedi.