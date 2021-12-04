Ünlü model Alessandro Ambrosio, ‘ALESSANDRA BY STEWART SHINING’ isimli kitabının çıktığını duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kitabını tanıtan Ambrosio, kitabının çıkışını Los Angelas’taki The West Hollywood EDITION adlı otelde düzenlenen bir davetle kutladı.

Alessandra by Stewart Shining isimli kitap ünlü model Alessandra Ambrosio’nun fotoğrafçısı Stewart Shining tarafından çekilen fotoğraflarından oluşuyor. Kitabın önsözü ise modacı Calvin Klein tarafından yazıldı.

Toplamda 200 kareden oluşan kitap, 95 dolara (1,305 TL) satışa sunuldu.

Kitabın ayrıca ünlü model tarafından imzalanan bir versiyonu da satışta. Ünlü model Alessandra Ambrosio’nun kapaklı bir kutu içinde gelen imzalı kitabı 1000 dolardan (13,742 TL) satışa sunuldu.

Ünlü model, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Sevgili arkadaşım @stewartshining tarafından fotoğraflandı. Kitap; en ikonik fotoğraflarımdan bazılarını ve sadece bu proje için yaptığımız yeni çekimleri içeriyor! Böyle ilham verici bir önsöz yazdığı için Calvin Klein’a çok özel teşekkür ederim.”

İşte ‘Alessandra by Stewart Shining’ kitabından kareler: