Bir dönemin reyting rekorları kıran Alemin Kıralı dizisinde Ahsen karakteriyle ünlenen 26 yaşındaki güzel oyuncu Yağmur Ün, bir süredir doktor Doğaç ile aşk yaşıyordu. Ün sosyal medyada yaptığı paylaşımda sevgilisinden evlilik teklifi aldığını duyurdu.

Aldığım en güzel ‘evet’ idi

Daha önce Youtuber Duru Önver’le yaşadığı ilişkiyle tanıdığımız Dr. Doğaç bir süredir birlikte olduğu güzel oyuncudan “Evet” cevabını aldıktan sonra Instagram hesabından, “Aldığım en güzel ‘evet’ idi. Umarım bana bir ömür katlanabilirsin.” sözleriyle esprili bir paylaşımda bulundu.