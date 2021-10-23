Alec Baldwin’den ilk açıklama

Rust filminin çekimi sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in silahla ölümüne neden olan Alec Baldwin yaptığı açıklamada, kalbinin kırık olduğunu söyledi.

Alec Baldwin’in “Rust” filminin setinde kurusıkı silahın ateş alması sonucu 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, filmin yönetmeni Joel Souza da yaralanmıştı. Yaşanan trajedi sonrası açıklama yapan Baldwin yaptığı açıklamada kalbinin kırık olduğunu söyledi.

“Üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok”

Üzüntüsü ifade edecek bir kelimenin olmadığını ifade eden Baldwin, Hutchins’in eşiyle de temas halinde olduğu ve destek teklif ettiğinin altını çizerek, “Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins’in hayatını kaybetmesine neden olan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok” dedi.