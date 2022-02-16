Aktör Alec Baldwin’e, sette kazara görüntü yönetmenini öldürmesine ilişkin yeni bir dava açıldı.

“Rust” filminin çekimleri sırasında öldürülen görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in kocası, Baldwin’e ve set güvenliğinden sorumlu kişilere dava açtı.

Halyna Hutchins’in kocası ve 9 yaşındaki oğlu adına açılan davada ünlü oyuncu ve şirket “ölüme neden olmakla” suçlanıyor.

Ailenin avukatı Brain Panish, “Tetik devreye girmedikçe ve horozu çekilmedikçe silah ateşlenemez. Yani silah Baldwin’deydi, silahın horozunu çektiğini söylüyor. Ateş etti. Kadın öldürüldü” dedi.