Alec Baldwin soruları cevapsız bıraktı! Soruşturma devam ediyor

‘Rust’ isimli filmin setinde çekim sırasında yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne sebebiyet veren Alec Baldwin, eşi Hilaria Baldwin ile Manchester’da bir köy yolunda yürüyüş yaparken muhabirlere yakalandı. Ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını cevaplamadı ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

“Üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum”

Olaydan sonraki ilk açıklamasında Baldwin, “Eş, anne ve çok sevdiğimiz meslektaşımız Halyna Hutchins’in hayatına neden olan trajik kazayla ilgili üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için polis soruşturmasıyla tamamen işbirliği yapıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Hutchins’in eşiyle yakın temas halinde olduğunu söyleyen Baldwin, aileye destekte bulunduğunu da belirtmişti.

Birbirlerini teselli ettiler

Alec Baldwin ve Halyna Hutchins’in ailesi New Mexico’da buluşmuşlardı. Baldwin, Hutchins’in eşi ve 9 yaşındaki oğulları Andros ile Fe’de bir otelde bir araya gelmişti.

Ünlü oyuncu, taziye dileklerini iletti ve Matthew Hutchins ile sarılırken görüntülendiler.

“Seni çok özlüyoruz”

Halyna Hutchins adına geçen günlerde New Mexico’da anma töreni gerçekleşmişti. Hutchins’in arkadaşları, sosyal medyada acılarını paylaşarak, Hutchins’i “nazik ve sevgi dolu” olarak tanımlamış ve onu çok özleyeceklerini belirtmişlerdi.

Hutchins’in eşi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma, “Seni çok özlüyoruz” notunu düşmüştü.

Henüz kimse suçlanmadı

Filmde silahlardan sorumlu olan uzman Hannah Gutierrez Reed‘in işinde yeni olduğu öğrenilmişti. Mahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı yardımcı yönetmenin kendisine güvenli olduğunu söyleyerek verdiğini ifade etti. Yardımcı yönetmen de ifadesinde silahın içerisinde gerçek bir mermi olduğundan haberi olmadığını söyledi. Alec Baldwin, polis sorgusundan sonra serbest bırakıldı ve olayla ilgili şu anda suçlanan kimse yok.

Göğsünden vuruldu

Sette çalışan kameramanın yeminli ifadesine göre, Baldwin, silahı kameraya doğru tuttu ve ateş ederek Hutchins’i göğsünden vurdu. Vurulduktan sonra Hutchins’in yaralanması üzerine set çalışanları tarafından yere yatırıldı ve o an olay yerinde olan Reid Russel’in ifadesine göre, “Hutchins yerde yatarken bacaklarını hissetmediğini söyledi”.