64 yaşındaki Amerikalı aktör Alec Baldwin ile yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, Ilaria Catalina Irena adını verdikleri kızlarına kavuştu.
38 yaşındaki Hilaria Baldwin, kızlarının 22 Eylül’de dünyaya geldiğini, video paylaşımıyla duyurdu.
Hilaria Baldwin, sosyal medyada “O dünyaya geldi! Gerçeğe dönüşen minik hayalimizi sizinle tanıştırmaktan heyecan duyuyoruz” notunu yazdı.
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